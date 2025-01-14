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В Советском суде Казани стартовало крупное дело о вовлечении в занятие проституцией
В Советском суде Казани стартовало уголовное дело об организации проституции.
На скамье подсудимых оказались 11 человек. Как утверждает следствие, они вовлечены в организацию проституции в столице Татарстана. Кроме того, жертвами фигурантов стали несовершеннолетние.
«Я не готова давать никаких показаний», – высказалась одна из потерпевших в начале судебного заседания.
Главный фигурант уголовного дела и предполагаемый организатор занятия проституцией – Игорь Сорин. В настоящее время мужчина находится под стражей. По версии следствия, он создал организованную преступную группу. Мужчина действовал в интернете, в том числе через различные группы в мессенджерах.
Спустя какое-то время, полагают следователи, Игорь Сорин организовал притон в собственной сауне «Анапа».
Скоро «Татар-информ» подробно расскажет о деталях крупного уголовного дела.
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