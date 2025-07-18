В Советском районе временно приостановят подачу воды из-за подключений водопровода

В связи с проведением работ по подключению обновленного участка водопровода на улице Родины в Казани, в Советском районе временно отключат холодное водоснабжение. Ограничения будут действовать с 9:00 22 июля до 9:00 23 июля 2025 года.

Без воды на это время останутся дома по следующим адресам: улицы Аделя Кутуя (дома №130, 181, 183, 185а), Рихарда Зорге (включая корпуса домов №11а, 13а, 13б, 31, 31а, 31б, 31в и 31г), а также значительное число зданий на улице Родины — от домов №1 до №33, включая множество корпусов и строений. Всего в зону отключения попадают девять многоквартирных домов.

Для обеспечения жителей будет организована подача воды автоцистернами. Заявки на их установку принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60. Специалисты приносят извинения за возможные неудобства и обещают завершить работы как можно раньше.