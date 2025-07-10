Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Советском районе Казани прошел фестиваль добрососедства «Наш двор». Мероприятие прошло во дворе по адресу Карбышева 15, обновленного по программе «Наш двор».

Гости фестиваля рассказали, как программа обновления дворовых территорий изменила Советский район столицы республики, повлияла на качество жизни. Жителей двора поприветствовали глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов, депутат Госсовета РТ Лилия Маврина и кандидат в депутаты казанской Городской Думы, ветеран специальной военной операции Эдуард Хуснутдинов.

За прошедшую «пятилетку» были благоустроены 283 дворовые территории Советского района, рассказал журналистам глава района. Эффект от программы почувствовала треть районного населения — 130 тысяч жителей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это уникальный опыт, который имеет право на распространение по всей России. Все субъекты будут по аналогии с нашими дворами развивать свои территории для своих же жителей», — добавила Маврина.

В завершение официальной части прошла церемония награждения благодарственными письмами от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Награды получили 15 человек, активно участвующих в благоустройстве своего двора.

Далее в рамках проекта «Лето в Татарстане» выступил Государственный камерный хор РТ.

«Мы живем в лучшем из городов мира. Сколько я в своей жизни видела, сколько я путешествовала — поверьте, лучшего этого места в мире нет. Да здравствует Рустам Нургалиевич Минниханов!» — поделилась своими впечатлениями руководитель Государственного камерного хора Республики Татарстан Миляуша Таминдарова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В это же время рядом с площадкой фестиваля работала пикетная палатка, где агитаторы напоминали прохожим о скорых выборах Раиса Татарстана, которые пройдут 14 сентября.

С инициативой о создании программы «Наш двор» по благоустройству и обновлению дворов в 2019 году выступила «Единая Россия». Раис РТ поддержал идею, и в 2020 году программа была запущена.

«Средства выделяются не из бюджета, их определил Рустам Нургалиевич Минниханов. Это миллиарды», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» Лилия Маврина.

Всего в республике было улучшено 5174 двора. Результаты программы «Наш двор» затронули почти 1,5 млн татарстанцев. Реализация программы еще не закончена, и в дальнейшем планируется улучшить еще 8 тысяч дворов республики.