В Советском районе построят дорогу протяженностью более 3 км

В Советском районе Казани построят дорогу протяженностью 3,1 км от ул. Большая жилмассива Вишневка до Чернопенья. Постановление опубликовано на сайте мэрии столицы РТ.

«В соответствии с утвержденным Генеральным планом городского округа Казань линейный объект „Строительство автомобильной дороги от ул.Большая ж.м.Вишневка до ж.м.Чернопенье в Советском районе г.Казани Республики Татарстан“ относится к категории „Магистральная улица районного значения“», — сказано в документе.

Всего будет 4 полосы движения, расчетная скорость машинопотока 80 км в час. Проектом предусмотрено строительство сопутствующих дороге сетей наружного освещения и отвод талых и дождевых стоков, возведение сетей ливневой канализации закрытого типа с последующим выпуском очищенных стоков после ЛОС в р. Ноксу.