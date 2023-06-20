Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Советском районе откроют новый объект для адаптации людей с ментальными нарушениями
В Советском районе Казани откроется третий объект для адаптации людей с ментальными нарушениями. На открытие учебно-тренировочной квартиры проект «Путь к жизни» получил грант в размере 7,1 млн рублей, сообщает глава Администрации Советского района столицы РТ Роман Фатхутдинов.
В районе уже действует учебно-тренировочная квартира по ул.Закиева, 11, а также Центр проживания детей с психическими расстройствами по ул.Агрызская, 78, в котором проживают выпускники Дербышкинского детского дома-интерната.
«Мы лично видим высокую востребованность таких квартир и поэтому очень рады, что развитие и продолжение нашего проекта поддержали на федеральном уровне. Спасибо за доверие! Дальше — больше!» — отметил в своем телеграм-канале Фатхутдинов.
Благодаря таким объектам ребята учатся самостоятельной жизни, ведению быта: стирке, готовке, уборке, уходу за цветами, социально-коммуникативным навыкам и досуговой деятельности.
Инициатива по созданию центра принадлежит общественной организации «БлагоДарю».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»