В Советском районе на 7% выросла площадь дорог, подлежащая уборке снега

В Советском районе Казани общая площадь дорог, подлежащая уборке снега, выросла на 7% и составила 6 млн. кв. метров. Об этом на Деловом понедельнике рассказал глава администрации муниципалитета Роман Фатхутдинов.

Он связал это с передачей на баланс дорог новых жилых комплексов, строительством Вознесенского тракта и других новых дорожных объектов.

«В этом сезоне в уборке будет задействовано 275 человек и до 134 единиц снегоуборочной техники. Для обработки дорожного покрытия будут использоваться песко-соляные смеси, реагенты, в том числе и мраморная крошка», — прокомментировал глава Советского района.

Фатхутдинов также отметил, что на данный момент уже заготовлено 27 тысяч тонн песко-соляной смеси и 1,8 тыс. тонн реагентов. Утилизировать снег будут в двух снегоплавильных пунктах — на проспекте Победы и улице Аделя Кутуя. Каждый из них может обрабатывать более 1,7 тыс. тонн снега в сутки.

Глава Советского района также уточнил, что на сегодняшний день 1,1 тыс. из 1,5 тыс. торговых объектов уже заключили договоры на уборку снега со своих территорий.

«К сожалению, не все предприятия торговли и услуг по-хозяйски относятся к уборке снега со своих территорий. Кто-то заблаговременно заключает договоры, а кто-то ждет прихода первого снега. На сегодняшний день 1 120 из 1 577 торговых объектов уже заключили договоры. Работа с оставшимися собственниками продолжается», – заключил он.