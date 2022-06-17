В Советском районе Казани завершается благоустройство четырех дворов

В Советском районе Казани в ближайшее время завершится благоустройство четырех дворов по улицам Пионерской, Попова, Кирпичникова и Журналистов. Для горожан здесь обустроят прогулочные зоны, новые детские и спортивные площадки, установят малые архитектурные формы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Благодаря расширению проезжей части на территории дворов 15 домов, где проходят строительные работы, количество парковочных мест увеличилось с 202 до 271. Также дополнительно во дворах подключат освещение и установят урны. На сегодняшний день работы выполнены на 80%.

Благоустройство дворов позволит улучшить условия жизни для двух тысяч казанцев, отметил мэр столицы РТ Ильсур Метшин во время осмотра хода работ. «Наша задача на ближайшие годы, чтобы ни один двор Казани не остался без ремонта», — добавил он.

Параллельно ведется плановый ремонт 15 домов: подрядчики обновляют фасады домов № 13, 19 по ул.Пионерской и № 13 по ул.Журналистов, а также ремонтируют и заменяют входные двери во всех домах квартала.

Благоустройство дворов выполняется по республиканской программе «Наш двор», инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым. В этом году в Казани по ней планируется привести в порядок 466 дворов, а всего в республике — 1200 дворовых территорий.