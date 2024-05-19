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Происшествия 19 мая 2024 11:49

В Советском районе Казани заметили лося

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В Советском районе Казани местные жители увидели лося. Соответствующие публикации появились в телеграм-каналах города.

Как сообщает автор публикации, сначала заблудившееся животное увидели на Компрессорном, чуть позже заметили в СНТ «Березка».

Фото: © Соцсети

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