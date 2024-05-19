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В Советском районе Казани заметили лося
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В Советском районе Казани местные жители увидели лося. Соответствующие публикации появились в телеграм-каналах города.
Как сообщает автор публикации, сначала заблудившееся животное увидели на Компрессорном, чуть позже заметили в СНТ «Березка».
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