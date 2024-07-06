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Новости Татарстана и Казани
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В Советском районе Казани загорелся двухэтажный частный дом
В Советском районе Казани произошел пожар в двухэтажном частном доме по улице Сергея Лазо, 19. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о возгорании поступило сегодня в 14.32. Прибывшие на место пожарные быстро приступили к тушению огня.
В 15.42 возгорание ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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