news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 6 июля 2024 17:37

В Советском районе Казани загорелся двухэтажный частный дом

Скопировать ссылку

В Советском районе Казани произошел пожар в двухэтажном частном доме по улице Сергея Лазо, 19. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 14.32. Прибывшие на место пожарные быстро приступили к тушению огня.

В 15.42 возгорание ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

#пожар в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2