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В Советском районе Казани загорелся частный дом
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Сегодня вечером на улице Аэропортовская в Казани загорелся частный дом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Пожарные подразделения на четырех автоцистернах прибыли к месту вызова и приступили к тушению пожара», – отметили в ведомстве.
В результате пожара никто не пострадал.
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