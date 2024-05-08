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Происшествия 8 мая 2024 18:30

В Советском районе Казани загорелся частный дом

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Сегодня вечером на улице Аэропортовская в Казани загорелся частный дом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Пожарные подразделения на четырех автоцистернах прибыли к месту вызова и приступили к тушению пожара», – отметили в ведомстве.

В результате пожара никто не пострадал.

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