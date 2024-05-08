В Советском районе Казани загорелся частный дом

Сегодня вечером на улице Аэропортовская в Казани загорелся частный дом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Пожарные подразделения на четырех автоцистернах прибыли к месту вызова и приступили к тушению пожара», – отметили в ведомстве.

В результате пожара никто не пострадал.