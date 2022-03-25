В Советском районе Казани введена в эксплуатацию новая котельная

Фото: портал мэрии Казани kzn.ru

Новая блочно-модульная котельная введена в эксплуатацию на ул. Новаторов в Советском районе Казани. Она будет обеспечивать теплом 28 многоквартирных жилых домов, один детский сад, два лечебных учреждения и шесть административных зданий. В перспективе котельная будет обслуживать дома, строительство которых ведется в микрорайоне, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Установочная тепловая мощность котельной составляет 11,4 МВт, что на два мегаватта больше, чем у старой котельной, прослужившей более 50 лет. КПД новой котельной составляет 96%. Объект полностью автоматизирован, здесь не требуется присутствия оператора. Все данные по работе котлов и насосов автоматически отправляются в диспетчерский пункт АО «Казэнерго» по ул. Габдуллы Тукая, 162.

Часть оборудования котельной иностранного производства, котлы и запорная арматура — отечественного. АО «Казэнерго» в настоящее время подбирает отечественные аналоги зарубежного оборудования, сообщил гендиректор предприятия Рустам Абдулхаков мэру Казани Ильсуру Метшину, который присутствовал при запуске объекта. Абдулхаков выразил уверенность, что оборудование новой котельной проработает без поломок как минимум 10 лет.

АО «Казэнерго» обеспечивает тепловой энергией порядка четверти потребителей Казани. Котельная на улице Новаторов — пятая за последние 5 лет, построенная предприятием. В планах «Казэнерго» на текущий год реконструкция еще двух котельных — по улицам Музыкальная и Железнодорожная.