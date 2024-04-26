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В Советском районе Казани временно ограничат движение по двум улицам
В Советском районе столицы Татарстана на время перекроют движение по двум улицам — Гвардейская и Отрадная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В частности, с 30 апреля по 27 мая частично закроют проезжую часть около дома №65 по улице Гвардейская.
На чуть более долгий срок, с 30 апреля по 2 июня, окажется перекрыта улица Отрадная у дома №1/30 по улице Карбышева.
Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции участка тепловых сетей.
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