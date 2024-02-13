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Происшествия 13 февраля 2024 16:21

В Советском районе Казани водитель BMW сбил женщину

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Сегодня в Казани произошел очередной наезд на пешехода.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, водитель BMW, двигаясь по улице Журналистов в Советском районе, сбил женщину 1980 г.р., которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пешеход получила травмы, на месте работают медики и автоинспекторы.

#сбили женщину
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