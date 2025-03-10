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Экономика 10 марта 2025 10:48

В Советском районе Казани в 2025 году отремонтируют 64 дома

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В Советском районе Казани в 2025 году отремонтируют 64 дома
Фото: © «Татар-информ»

Капитальный ремонт 64 многоквартирных домов в Советском районе столицы Татарстана запланирован на 2025 год. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава администрации района Роман Фатхутдинов, отметив, что в 2024 году аналогичный ремонт затронул 54 многоквартирных дома.

Он также добавил, что в планах на этот год обновить 54 дворовых территории по программе Раиса Татарстана Рустама Минниханова «Наш двор». В 2024-м по этой программе было отремонтировано 60 дворов в Советском районе.

Кроме того, на 2025 год также запланировано обновить и отремонтировать более 150 лифтов в домах района.

#советский район #Казань #Деловой понедельник
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