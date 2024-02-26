В Советском районе Казани в 2023 году осталось всего 56 ветеранов Великой Отечественной

За год в Советском районе столицы Татарстана стало на 39 ветеранов Великой Отечественной войны меньше. В 2022 году их насчитывалось 95 человек, а в 2023-м осталось всего 56, рассказал на деловом понедельнике в мэрии Казани глава районной администрации Роман Фатхутдинов.

«Не забываем мы и о старшем поколении — наших героях и ветеранах. К сожалению, ежегодно их становится меньше, поэтому забота каждого из нас очень важна», — подчеркнул он.

Из презентации Фатхутдинова также следует, что в Советском районе сократилось число тружеников тыла. В 2022 году их было 1197, а в 2023-м осталось всего 829 человек.