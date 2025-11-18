В Советском районе Казани судебные участки №3 и №4 переедут в новое здание

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

В период с 10 по 19 ноября 2025 года в Советском районе Казани проходит всестороннее изучение организации деятельности судебных участков мировых судей, которое реализуется в рамках плана Минюста РТ по улучшению организации работы мировых судей на 2025 год.

Работники ведомства проверяют и изучают различные аспекты функционирования судебных участков.

«В ходе проверок мы не только оцениваем текущее состояние судебных участков, но и оказываем коллегам необходимую методическую и практическую помощь», — рассказывает начальник отдела Министерства Юлия Михайлова.

Всего в Советском районе работает 14 судебных участков мировых судей. Для удобства граждан на сайте мировых судей республики создана вкладка «Территориальная подсудность».

«В строке поиска «Адрес или объект», расположенной вверху карты, нужно ввести свой адрес и нажать кнопку «Найти». После ввода адреса на карте будет отмечен соответствующий судебный участок мирового судьи, а также предоставлена вся необходимая информация о нём: номер участка, адрес, график приёма и ссылка на страницу участка», — рассказала Михайлова.

Параллельно с этим Министерство юстиции РТ реализует мероприятия по улучшению их материально-технической базы. Так, в рамках государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан» проводится текущий ремонт здания, куда в дальнейшем переедут судебные участки №3 и №4 Советского района. В здании появятся специальные конвойные и архивные помещения, а также будут организованы совещательные комнаты судей.

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин неоднократно подчеркивал важность создания комфортных условий работы: «Достойные условия необходимы в равной степени как для самих мировых судей и их сотрудников, так и для граждан, которые приходят на участки в поисках справедливости и защиты своих интересов».