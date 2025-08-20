news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 20 августа 2025 17:15

В Советском районе Казани сотрудники мотобатальона ГАИ поймали пьяного питбайкера

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня на улице Иман Советского района Казани сотрудники мотобатальона ГАИ поймали 34-летнего питбайкера. Выяснилось, что мужчина был пьян.

В отношении казанца составили административные протоколы по нескольким статьям: отсутствие права управления, отказ от прохождения медосвидетельствования, отсутствие полиса ОСАГО и управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке.

В свою очередь питбайк отправили на спецстоянку.

#госавтоинспекция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025