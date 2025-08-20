В Советском районе Казани сотрудники мотобатальона ГАИ поймали пьяного питбайкера

Сегодня на улице Иман Советского района Казани сотрудники мотобатальона ГАИ поймали 34-летнего питбайкера. Выяснилось, что мужчина был пьян.

В отношении казанца составили административные протоколы по нескольким статьям: отсутствие права управления, отказ от прохождения медосвидетельствования, отсутствие полиса ОСАГО и управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке.

В свою очередь питбайк отправили на спецстоянку.