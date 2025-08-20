news_header_top
Общество 20 августа 2025 21:14

В Советском районе Казани состоялся уличный фестиваль «Приглашаем поиграть»

20 августа в сквере «Музыкальный» на ул. Бигичева Советского района Казани прошло открытие уличного фестиваля «Приглашаем поиграть!», который проводится в рамках конкурса «КуршеФест». Конкурс проводится Фондом «Институт развития городов Республики Татарстан» при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в целях организации досуговых мероприятий во дворовых территориях многоквартирных домов Республики Татарстан.

Праздник «Приглашаем поиграть» реализуется с помощью Казанского местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» РТ. Проект направлен на укрепление национальной идентичности, воспитание толерантности, расширение культурного кругозора, развитие интереса к родному языку и уважения к культуре соседних народов.

«Это культурно-просветительский проект для детей от 7 до 18 лет, проживающих в жилых массивах Казани. Участники через игры, танцы и музыку познакомятся с богатыми культурами народов России, развивая уважение к многонациональному наследию», – рассказывает о новом проекте старший специалист по организации работы в Казанском местном отделении Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Элина Богданова.

Организаторы уличного праздника планируют провести такие же мероприятия и в других районах Казани.

«Мы бы были не против сделать праздники в сквере "Звездный" и на площадке Назарбаева. Это тоже очень красивые места, чудесные дворы. Вообще, 26 августа у нас будет праздник на ул. Батыршина, 35, 37, а 28 августа – на Ямашева, 82», – отметила Богданова.

На спортивной площадке прошли национальные татарские и чувашские игры из праздников «Сабантуй» и «Акатуй» (чувашский аналог Сабантуя).

Также гостей ждали творческие мастер-классы и станции активностей от Департамента питания и игропарка «Остров сокровищ». Дети могли нарисовать рисунки на тему правильного питания, поучаствовать в бросании колец и импровизированной рыбалке.

По словам организатора уличного фестиваля Богдановой, праздники двора имеют большие перспективы и в будущем.

«Если еще будут запускать такие гранты, как "Наш двор", то мы обязательно в них примем участие, потому что очень хорошие, приятные истории, красивые дворы, но надо их чем-то наполнять, нужно работать с населением, работать с жителями, дружить с ними, общаться, проводить для них мероприятия тоже», – сообщает она.

Главным событием вечера стали выступления с фольклорными танцевальными и вокальными номерами чувашского, татарского и русского народов. На сцене двора выступили коллективы из КАЗГика, Дома дружбы народов, хора «Ритм», чувашский ансамбль «Салам», хореографическая школа-студия «Алтын», студия вокала и музыкального театра «ARIA», КЦ «Сайдаш» и ансамбль народного танца «Ялкын».

Также в открытии уличного фестиваля принял участие первый замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев. Он пожелал жителям двора и района процветания, и поблагодарил Раиса РТ Рустама Минниханова за вклад в проект «Наш двор».

«Программа "Наш двор" реализуется уже с 2020 года. Сквер, в котором мы находимся сейчас, отремонтировали самым первым по счету. Здесь был заброшенный сквер, в котором практически ничего не было. Вместе со сквером мы благоустроили и близлежащие дома», – отмечает Яковлев.

Жительница Советского района, Гулирам Рахимьянова, также оценила вклад в благоустройство придомовой территории.

«После программы "Наш двор" наша жизнь значительно изменилась. Мы с семьей живем уже здесь 5 лет, поначалу тут было скучно, но после таких событий стало веселее и лучше. Детям есть где играть, гулять – это самое главное. Я считаю, что надо благоустроить территорию ул. Чишмеле, там очень некрасиво, мы ранее проживали там», – призналась она.

Праздничный вечер завершился диджей-сетом с современной обработкой национальных мелодий.

