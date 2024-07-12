Между поселками Царицыно и Нагорный в Советском районе Казани снесут незаконные сооружения, построенные цыганами. Информация о таборе передана в отдел полиции, в ближайшее время будут проведены оперативно-розыскные мероприятия. Ситуацию, которая потревожила казанцев, разъяснили «Татар-информу» в администрации района.

«Все действия, которые там выполняются, незаконны. Они не имеют права там обосноваться, строить какие-то сооружения. В случае необходимости будет осуществлен муниципальный контроль и снос незаконных построек, которые были возведены», — сообщили в администрации.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщили, что между поселками Царицыно и Нагорный встал цыганский табор: приезжие поставили бытовку, столы, скамейки, готовят на открытом огне и не имеют нормального туалета.

Встревоженные жители Советского района обратились в местный чат администрации.

«В Советском районе у нас есть чат в телеграм-канале, куда жители присылают все вопросы, обращения, комментарии. Мы всегда со всеми на связи, общаемся постоянно. Запросы отрабатываем в течение часа. У полиции в ближайшее время будут приняты меры по текущему вопросу», — рассказала собеседница агентства.