В Советском районе Казани снесут аварийный двухэтажный дом по ул. Каспийская

В Советском районе Казани будет снесен аварийный двухэтажный кирпичный дом, расположенный по адресу: ул. Каспийская, 12. До сноса городские власти выкупят у собственников жилые помещения, земельный участок под домом будет изъят для муниципальных нужд. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Документ опубликован в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

«Изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилые помещения дома №12 по ул. Каспийская. <…> Изъять для муниципальных нужд земельный участок кадастровый номер 16:50:050130:25 площадью 1149,68 кв. м, занимаемый жилым домом №12 по ул. Каспийская», – говорится в документе.

В постановлении также уточняется, что изъятие будет происходить с учетом неисполнения собственниками требования о сносе дома №12 по ул. Каспийская.

