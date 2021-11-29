В Советском районе Казани снегоуборкой зимой будут заниматься 135 единиц техники

Уборкой и утилизацией снега на дорогах Советского района Казани в новый зимний сезон будут заниматься 135 единиц техники. Такие данные на деловом понедельнике привел глава администрации Советского района города Роман Фатхутдинов.

По его словам, общая площадь дорог района, подлежащих уборке от снега, составляет 5,5 млн квадратных метров.

«В уборке снега в течение всего периода будут задействованы 135 единиц техники, 261 человек, а также заготовлено более 2,2 тыс. тонн реагентов и более 22 тыс. тонн песко-соляной смеси. С 15 октября с дорог районов на снегоплавильные пункты вывезено 4,3 тыс. тонн снега», — рассказал Фатхутдинов.

Он добавил, что все крупные предприятия района и отдельно расположенные торговые центры уже заключили договоры на снегоуборку в предстоящем зимнем сезоне.