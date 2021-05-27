В Казани появился сквер имени генерала Карбышева

В Советском районе Казани общественное пространство получило название в честь генерала и героя Советского союза Дмитрия Карбышева. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 27 мая.

«Присвоить скверу, расположенному в границах улиц Даурская, Рихарда Зорге и Карбышева в Советском районе Казани, наименование „сквер Д.М.Карбышева ‒ Д.М.Карбышев скверы“», — сообщается в сборнике.

Дмитрий Михайлович Карбышев — советский фортификатор, военный инженер, доктор военных наук, генерал-лейтенант инженерных войск и Герой Советского Союза (посмертно). Родился 26 октября 1880 года в городе Омске в семье кряшен.



Отец Карбышева — военный чиновник Михаил Карбышев, а мама — дочь коллежского советника из богатых омских купцов Александра Лузгина. В 1898 году Карбышев был принят в Николаевское инженерное училище. В начале июня 1941 года он был командирован в Западный особый военный округ. 27 июня штаб армии оказался в окружении. 8 августа 1941 года при прорыве вражеского окружения в районе Днепра был контужен и взят в плен в бессознательном состоянии. Отказался сотрудничать с фашистами, в плену активно участвовал в актах сопротивления.

В феврале 1945 года фашисты, поняв, что склонять Карбышева к сотрудничеству бессмысленно, сначала жестоко избили его, затем вместе с 500 солдатами облили ледяной водой и заживо заморозили. Тело Карбышева было сожжено в крематории.