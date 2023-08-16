В Советском районе Казани сегодня ночью отключат воду

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня ночью из-за аварии на водозаборе «Азино» часть домов Советского района столицы Татарстана на время останется без воды. Об этом жителей предупреждает администрация района.

Предполагается, что отключение водоснабжения продлится с 23.00 16 августа до 5.00 17 августа. «Специалисты сделают все возможное, чтобы завершить работы как можно раньше», — заверяют при этом в администрации.

Без воды, в частности, останутся дома, расположенные по улицам Ново-Азинская, 1-я Азинская, Академика Арбузова, Артиллерийская, Галеева, Дружбы, Журналистов, Заря, Зенитная, Зур Урам, Кавалерийская, Кирпичникова, Краснооктябрьская, Металлистов, Новаторов, Оборонная, Пионерская, Радистов, Связистов и Строительная, а также в Сибирском переулке.

На проспекте Победы отключение воды затронет четные номера домов от №206 по №230, на улице Николая Ершова — дома №54, 56, 58, 58б, 76/1, 78, 78а (детский сад №253), 78б, 80 и 80а, а также нечетные номера домов от №31 по №65, по Сибирскому тракту — нечетные номера домов от №35 по №41, на улице Академика Губкина — все здания, кроме домов №2а (детского сада №235), 6, 8, 10 и 14 (детского сада №199), на улице Космонавтов — дома №1, 1а, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 6в, 8.

Помимо прочего, отключение воды затронет железнодорожную больницу (ул. Н. Ершова, 65), Республиканскую клиническую психиатрическую больницу (ул. Н. Ершова, 49), психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением (ул. Н. Ершова, 49), детскую больницу №8 (ул. Галеева, 11) и диагностический центр (ул. Н. Ершова, 54).