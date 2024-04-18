В Советском районе Казани появятся две новые улицы – 1-я Вознесенская (Вознесение урамы) и Воздвиженская (Воздвиженская урамы). Постановление исполкома опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов на сайте мэрии.

«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ“, Уставом муниципального образования города Казани, принимая во внимание рекомендации Комиссии по топонимике муниципального образования г.Казани, постановляю присвоить вновь формируемым улицам в жилом массиве Новое Вознесение-2 <...> наименования <...>», — сказано в документе.