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В Советском районе Казани появится школа на 1224 места почти за 1 млрд рублей
В Советском районе Казани начнется строительство школы. Новое образовательное учреждение появится в жилом комплексе «Лето», следует из тендера на портале госзакупок.
Школа рассчитана на 1224 места и 126 работников. Ожидается, что объект будет построен до 1 декабря 2024 года. Стоимость работ оценивается в почти 922 млн рублей.
Площадь участка, отведенного под будущую школу, составляет 28 161 кв. метр, площадь застройки — более 7 тыс. кв. метров. Площадь здания составит 24,5 тыс. кв. метров. Оно будет состоять из трех этажей, подвала и технического этажа. Помимо учебных классов, кабинетов администрации пищеблока и медблока, здесь расположатся актовый зал, библиотека и зал с бассейнами.
В качестве мер безопасности школу обнесут ограждением, оборудуют воротами откатной системы, системами контроля доступа на калитках. В здании будет расположен пост охраны.
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