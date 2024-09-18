news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 18 сентября 2024 11:21

В Советском районе Казани появится площадка для выгула собак

Скопировать ссылку

В Советском районе Казани в сквере Заря появится площадка для выгула собак. Информация об этом опубликована в материалах тендера на сайте госзакупок.

Огороженную площадку для выгула домашних животных с малыми архитектурными формами должны организовать до 29 ноября этого года. Какое оборудование потребуется, не уточняется, но площадь территории должна быть порядка 560 «квадратов». Площадка появится рядом с жилым домом №30 по ул. Заря.

Заказчик – Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани. На площадку для выгула собак готовы потратить 2,8 млн рублей.

Ранее власти города заявляли, что сохраняется задача проекта «Казань — город без брошенных животных». Для этого нужно развивать городскую инфраструктуру. Так, мэр Казани Ильсур Метшин уже поручал ежегодно открывать по одной площадке для выгула собак.

#Казань #госзакупки #собаки #домашние животные #парки и скверы казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100