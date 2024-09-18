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В Советском районе Казани появится площадка для выгула собак
В Советском районе Казани в сквере Заря появится площадка для выгула собак. Информация об этом опубликована в материалах тендера на сайте госзакупок.
Огороженную площадку для выгула домашних животных с малыми архитектурными формами должны организовать до 29 ноября этого года. Какое оборудование потребуется, не уточняется, но площадь территории должна быть порядка 560 «квадратов». Площадка появится рядом с жилым домом №30 по ул. Заря.
Заказчик – Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани. На площадку для выгула собак готовы потратить 2,8 млн рублей.
Ранее власти города заявляли, что сохраняется задача проекта «Казань — город без брошенных животных». Для этого нужно развивать городскую инфраструктуру. Так, мэр Казани Ильсур Метшин уже поручал ежегодно открывать по одной площадке для выгула собак.
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