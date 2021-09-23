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Ру Тат
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23 сентября 2021  10:58

В Советском районе Казани появился сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ

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Общественное пространство на улице Карбышева в Советском районе Казани получило название «100-летие образования строительной отрасли Республики Татарстан». Соответствующее постановление опубликовано сегодня в сборнике документов и муниципальных правовых актов города.

Сквер ограничен улицами Карбышева, Танковая и Зорге.

Документ вступил в силу с момента его опубликования. 

Столетие со дня образования строительная отрасль республики отмечает в этом году. Первая государственная универсальная строительная контора была образована 22 октября 1921 года. Этот день и считается днем образования профильной отрасли.

#сквер #парки и скверы
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