В Советском районе Казани появился сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ

Общественное пространство на улице Карбышева в Советском районе Казани получило название «100-летие образования строительной отрасли Республики Татарстан». Соответствующее постановление опубликовано сегодня в сборнике документов и муниципальных правовых актов города.

Сквер ограничен улицами Карбышева, Танковая и Зорге.

Документ вступил в силу с момента его опубликования.

Столетие со дня образования строительная отрасль республики отмечает в этом году. Первая государственная универсальная строительная контора была образована 22 октября 1921 года. Этот день и считается днем образования профильной отрасли.