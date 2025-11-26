В Советском районе Казани появились новые муниципальные парковки

В Казани на улицах Отрадной и Латышских Стрелков появилось 35 новых муниципальных парковочных мест. Стоимость часа парковки составляет 30 руб. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Татарстана.

Таким образом, общее количество парковок в городе увеличилось с 14 124 до 14 159.

На улице Отрадной оборудованы 30 мест на обеих сторонах улицы на участке от пересечения с Даурской до пересечения с Латышских Стрелков. На улице Латышских Стрелков добавлено 5 парковочных мест на нечетной стороне улицы напротив дома №3.