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Происшествия 2 июля 2024 14:05

В Советском районе Казани потушили пожар в многоэтажке

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Сегодня в доме №33 на Латышских Стрелков в Казани загорелась квартира. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание произошло на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. На место оперативно прибыли пожарные, которые ликвидировали горение. Пострадавших нет.

#пожар
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