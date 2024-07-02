В Советском районе Казани потушили пожар в многоэтажке

Сегодня в доме №33 на Латышских Стрелков в Казани загорелась квартира. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание произошло на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. На место оперативно прибыли пожарные, которые ликвидировали горение. Пострадавших нет.