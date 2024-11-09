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В Советском районе Казани построят поликлинику за 622,8 млн рублей
В Казани построят поликлинику в жилом комплексе «Весна». Стоимость работ составит почти 623 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Объект планируют завершить до 1 декабря 2025 года. Согласно технической документации, здание расположится на улице Правды в Советском районе города.
Поликлиника будет работать в две смены в будние дни, на выходных в ней будут оставаться дежурные врачи. Общее количество персонала — 245 человек, из которых в наибольшую смену будут выходить 140.
Объект рассчитан на 180 посещений в смену. В нем расположится в том числе дневной стационар на семь койко-мест, две детских палаты.
Строительство профинансируют из федерального и республиканского бюджетов. Заказчик — Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.
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