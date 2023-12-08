В Советском районе Казани построят парк аттракционов

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В Советском районе Казани, на улице Шуртыгина, построят парк аттракционов. Проект учебного полигона получил положительное заключение экспертов, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Отведенный под строительство участок находится в границах улиц Шуртыгина, Курской и Аделя Кутуя.

«Согласно материалам, предоставленным заказчиком, на участке землеотвода запроектировано строительство парка аттракционов. Проектом строительства предусмотрены земляные работы (рытье котлованов и т.д.)», — говорится в сообщении.

Площадь исследуемого участка составила 1,4 гектара. В центре расположена временная парковка, покрытая грунтом, щебнем и гравием, заасфальтированная парковка. Стоянка расположена и в южной части.

С севера и востока территория огорожена кирпичным забором, вдоль которого растут деревья. На северо-западе находились мастерские, на западе — медсанчасть, на юго-востоке — автомойка и врытые цистерны. По центру и на северо-востоке расположен ровный участок с остатками металлического покрытия пола самолетного ангара.

Согласно проекту, на участке появятся учебно-производственный блок, камера приема-запуска, трансформаторная подстанция, участок кабельной воздушной линии, площадка для трех подземных трубопроводов, административные здания, парковки и другие здания.