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Общество 2 декабря 2023 06:30

В Советском районе Казани построят многофункциональный спорткомплекс с бассейном

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В Советском районе Казани, рядом с гимназией №8, построят многофункциональный спортивный комплекс с бассейном. Об этом со ссылкой на Управление архитектуры и градостроительства сообщает мэрия города.

Жителей Казани заинтересовала судьба участка рядом с гимназией. По их словам, земли значатся под категорией «спорт», однако что именно здесь планируют возвести, точно неизвестно.

«Как сообщает Управление архитектуры и градостроительства, на участке по ул. Латышских стрелков, вблизи гимназии №8, планируют построить многофункциональный и энергоэффективный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном», — уточнили в исполкоме.

#спорткомплекс
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