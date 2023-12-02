Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Советском районе Казани построят многофункциональный спорткомплекс с бассейном
В Советском районе Казани, рядом с гимназией №8, построят многофункциональный спортивный комплекс с бассейном. Об этом со ссылкой на Управление архитектуры и градостроительства сообщает мэрия города.
Жителей Казани заинтересовала судьба участка рядом с гимназией. По их словам, земли значатся под категорией «спорт», однако что именно здесь планируют возвести, точно неизвестно.
«Как сообщает Управление архитектуры и градостроительства, на участке по ул. Латышских стрелков, вблизи гимназии №8, планируют построить многофункциональный и энергоэффективный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном», — уточнили в исполкоме.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»