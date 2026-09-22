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Общество 22 сентября 2026 10:37

В Советском районе Казани построят детский сад на 220 мест

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Проект строительства детского сада на 220 мест в жилом комплексе «Лето» в Советском районе Казани получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована в ГИС ЕГРЗ.

Согласно заключению, объект планируют построить на улице Анаса Тазетдинова, 1. Застройщиком выступает «Стройуслуги-1», проектную документацию подготовил «Промгражданпроект».

Строительство детсадов соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

#детский сад #строительство детского сада #советский район казани
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