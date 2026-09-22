В Советском районе Казани построят детский сад на 220 мест
Проект строительства детского сада на 220 мест в жилом комплексе «Лето» в Советском районе Казани получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована в ГИС ЕГРЗ.
Согласно заключению, объект планируют построить на улице Анаса Тазетдинова, 1. Застройщиком выступает «Стройуслуги-1», проектную документацию подготовил «Промгражданпроект».
Строительство детсадов соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.