В Советском районе Казани подвели итоги благоустройства за 2025 год

В прошлом году в 12 жилых массивах Советского района появилось 598 новых осветительных приборов. Дополнительное освещение получили 36 улиц общей протяжённостью 14 километров, сообщает официальный портал города Казани.

Активно развивалось локальное благоустройство: пять территориальных общественных самоуправлений выиграли гранты на создание детских площадок и зон отдыха.

Для жителей посёлков продолжили реализовывать событийные форматы. Третий год подряд действует проект «Хобби-бокс» – передвижной подростковый клуб, охвативший 14 жилых массивов и более 2,5 тыс. детей. Впервые провели «Игры посёлков» в сквере «Туган алан» в Карьере и «Вертелевские гуляния» в Константиновке. Такие инициативы помогают укреплять соседские связи и вовлекать жителей в развитие территорий.

Большое внимание уделили озеленению: высадили 421 тыс. цветов на площади 11 тыс. кв. м, а также более 8 тыс. деревьев и 700 кустарников. В благоустройство включились 74 из 113 садовых товариществ района.

Комплексный подход к обновлению территорий продолжили в сквере «Заря», где создали удобную прогулочную зону. В планах на этот год – обустройство зоны отдыха на улице Красная Позиция, которая станет продолжением сквера «Студенческий». Работы будут синхронизированы с благоустройством жилого квартала.

В двухмесячнике по санитарной очистке участвовали около 42 тыс. человек, вывезли 13 тыс. кубометров отходов. Жителей вовлекали в экологические проекты: «Чистые игры», школьный кубок чистоты и эко-квест «Чисто в Советском».

Борьба с несанкционированными свалками позволила ликвидировать 68 объектов. Объём вывезенного мусора сопоставим с 1,3 тыс. гружёных КАМАЗов.

Подготовка к паводку охватила 46 км прибрежных участков: расчищали русла, убирали заторы, прокладывали канавы и проверяли водопропускные сооружения.

Традиция праздников добрососедства продолжилась: шесть мероприятий в рамках фестиваля «Курше» объединили более 6,5 тыс. человек. Всего в районе прошло свыше 2 тыс. событий. Народный праздник «Сабантуй» в березовой роще Дербышек собрал более 40 тыс. гостей.

В прошлом году открылся инклюзивный центр дополнительного образования «Вместе» площадью более 400 кв. м. В нём обычные дети занимаются вместе с ребятами с особенностями здоровья, а поддержку получают и их семьи. Охват центра в год составит более 4 тыс. детей.