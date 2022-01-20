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Ру Тат
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Общество
20 января 2022  19:18

В Советском районе Казани почти на сутки прекратится водоснабжение

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25 января в ряде домов Советского района отключат воду. Прекратившись в 9 утра, водоснабжение возобновится в 6.00 следующего дня, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Отключение затронет дома по следующим адресам: улица Академика Арбузова, 19, улица Каспийская, 77а и улица Олонецкая, 4, 4а, 4в, 10, 12, 14, 14а, 14б, 16, 18, 24.

Причиной временных неудобств станут работы на сетях водопровода.

МУП «Водоканал» рекомендует жителям данных домов запастись водой заранее. При необходимости к ним будет осуществляться подвоз воды. Заявку можно отправить по номеру +7 (843) 231-62-60.

#отключение воды
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