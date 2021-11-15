В Советском районе Казани почти на сутки отключат воду

В некоторых домах Советского района Казани 16 ноября отключат воду. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, водоснабжение прекратится в 9 утра. До 6 утра 17 ноября воды не будет в домах 46, 50/1, 50 корпус 1 по улице Карбышева, 2/3—24 по улице Комарова (четные номера), а также 19, 39, 39а, 41а по улице Латышских Стрелков, 2 и 4 в СНТ «Любитель». Кроме того, воды не будет в домах по улице Курчатова за исключением №17 и №19.

Причина отключения — проведение работ по переврезке переложенного участка водопровода с установкой запорно-регулирующей арматуры.

При необходимости жители указанных домов могут оставить обращения для подвоза воды. Как сообщает «Водоканал», цистерны будут размещаться согласно заявкам, поступающим на номер +7 (843) 231-62-60.