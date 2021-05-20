В Советском районе Казани по нацпроекту завершается ремонт самой длинной улицы города

В Казани проходят работы по ремонту улично-дорожной сети. По национальному проекту почти отремонтирована самая длинная улица города — Магистральная в Советском районе Казани. Об этом сегодня журналистам в ходе пресс-тура сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани Игорь Саляхутдинов.

«Это одна из самых длинных улиц в Советском районе протяженностью 1,9 км. На ее ремонт предусмотрен 71 млн рублей из федерального бюджета», — сообщил Саляхутдинов.

Ремонт дороги по ул.Магистральная начался 6 мая. На данный момент на дороге уже уложен нижний слой асфальта, ведется укладка бортового камня на проезжей части и тротуарах, рабочие приводят в нормативное состояние ливневую канализацию.



После укладки бордюров и тротуара, рабочие приступят к формированию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. После этого будет организовано движение на отремонтированной дороге, установят знаки. Полностью завершить работу планируется к 25 июня.

Всего в текущем году на ремонт и строительство дорог в столице Татарстана выделено 11,7 млрд рублей.

