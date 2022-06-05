В Советском районе Казани планируют снести почти 90 незаконных сооружений
В Советском районе Казани планируется проведение работ по демонтажу и перемещению самовольно установленных объектов движимого имущества с последующим хранением. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
В заявке указывается, что таких объектов насчитывается 86 разной степени сложности сноса. Стоимость проведения всех работ (включая хранение демонтированных сооружений) составляет 1 млн 920 тыс. 352,80 рубля.
Заявки принимаются до 10 июня. Торги пройдут 15 июня.
Заказчиком выступило МКУ «Администрация Советского района Исполкома МО г. Казани».