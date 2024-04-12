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В Советском районе Казани отремонтировано 5,6 тыс. кв. метров дорог: что готово
В Казани во всю идет ямочный ремонт. Так, с начала 2024 года в Советском районе города уже отремонтировано 5,6 тыс. «квадратов» дорог. В настоящий момент дорожники продолжают ремонтировать различные участки, пишет мэрия столицы РТ.
Среди «обновленных» участков: улица Журналистов, Пионерской, Аделя Кутуя, Гвардейской, в поселках Дербышки, Константиновка и Вознесенское.
Уточняется, что только за 11 апреля рабочие отремонтировали около 560 кв. метров дорожного покрытия.
Как заверили в администрации района, большинство работ проводят ночью, чтобы дорожный ремонт не мешал движению машин и не создавал пробки.
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