В Советском районе Казани отремонтировано 5,6 тыс. кв. метров дорог: что готово

В Казани во всю идет ямочный ремонт. Так, с начала 2024 года в Советском районе города уже отремонтировано 5,6 тыс. «квадратов» дорог. В настоящий момент дорожники продолжают ремонтировать различные участки, пишет мэрия столицы РТ.

Среди «обновленных» участков: улица Журналистов, Пионерской, Аделя Кутуя, Гвардейской, в поселках Дербышки, Константиновка и Вознесенское.

Уточняется, что только за 11 апреля рабочие отремонтировали около 560 кв. метров дорожного покрытия.

Как заверили в администрации района, большинство работ проводят ночью, чтобы дорожный ремонт не мешал движению машин и не создавал пробки.