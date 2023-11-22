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В Советском районе Казани открылся новый общественный пункт охраны порядка
Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин и замминистра внутренних дел по РТ, начальник полиции Алексей Соколов открыли в Советском районе новый общественный пункт охраны порядка. Он расположился в микрорайоне «Весна» по адресу: улица Азата Аббасова, 21, сообщают в мэрии города.
Стоит отметить, что новый пункт охраны порядка стал первым в строящемся жилом районе «Весна».
«В новых районах для нас важен комфорт жителей, благоустройство дворов, детских и спортивных площадок. В этом районе будет проживать около 14 тысяч человек, и вопрос безопасности стоит на первом месте. Новый опорный пункт – отличный подарок и жителям, и личному составу. Здесь хорошие условия для работы. Надеемся, что в районе будет безопасно, а сотрудники будут возвращаться домой живыми и здоровыми», – прокомментировал Ильсур Метшин.
Жители могут обращаться к сотрудникам по любым вопросам правонарушений: кража, мошенничество, шум соседей и другое. Для удобства жителей оборудовали отдельный кабинет, где сотрудники принимают заявления.
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