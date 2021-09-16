В Советском районе Казани откроется новый корпус детсада «Веснушка»

Второе здание детского сада №182 «Веснушка» откроется в скором времени в Советском районе Казани, в ЖК «Весна», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Новый корпус рассчитан на 120 мест, в том числе 40 ясельных. В детсаду будет функционировать шесть групп.

Дошкольное учебное учреждение построено по национальному проекту «Жилье и городская среда» за счет средств бюджета Татарстана и субсидии из федерального бюджета.

Нацпроекты реализуются в стране согласно «майскому» указу Президента России Владимира Путина.