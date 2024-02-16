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В Советском районе Казани один день проработает выездной пункт приема вторсырья
В Казани 24 февраля по адресу улица Рихарда Зорге, дом №11б будет работать выездной пункт приема вторсырья. Часы для приема - с 12 до 13 часов, пишет мэрия столицы РТ.
Площадку выбрали в результате голосования. Также выездные пункты планируют расположить около проспекта Ямашева, 97 и улицы Краснококшайская, 150/2.
Уточняется, что для удобства казанцев выездные пункты будут работать в каждом районе города. Планируется, что они будут стоять в последнюю субботу месяца.
Напомним, выездные пункты организуют в рамках проекта «Фракция», который занимается раздельным сбором вторсырья для дальнейшей переработки и повторного использования. Его цель — уменьшение воздействия на окружающую среду и повышение качества жизни.
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