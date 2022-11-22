В Советском районе Казани несколько поселков почти на сутки останутся без воды

В четверг, 24 ноября, в нескольких поселках Советского района Казани почти на сутки отключат воду. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение будет отключено с 9 часов утра 24 ноября, а возобновят его в полночь 25 ноября. Причиной временных неудобств станет «проведение аварийных работ по замене запорной арматуры и технических трубопроводов» на водозаборе «Аки».

В поселке Константиновка отключение воды затронет улицы Белокаменная, Беловежская, Белозерская, Беркутовая, Бирюсовая, Извилистая, Изумрудная, Казанская (четные номера домов — от №16 по №82, нечетные номера домов — от №31 по №107), Крылатская, Лесная, Малахитовая, Привольная (четные номера домов — от №2 по №88а, нечетные номера домов — №7, 7а и от №23в по №69), Советская, Центральная (четные номера домов — от №72 по №116, нечетные номера домов — от №57 по №107), а также переулки Вересковый, Извилистый и Овражный.

В поселке Большая Сосновка без воды останутся дома по таким улицам, как Гагарина, Заречная, Мадлен, Пионерская, Продольная, Раздольная, Утренняя и Шоссейная.

Кроме того, водоснабжение отключат в поселках Аки, Большие Дербышки, Возрождения, Киндери, Малые Дербышки и Царицынский бугор.

Помимо этого, в Дербышках ожидается понижение давления воды, уточнили в МУП «Водоканал».