В Советском районе Казани на сутки отключат воду для подключения нового водопровода

В связи с работами по подключению вновь проложенного водопровода на улице Аделя Кутуя к центральным сетям водоснабжения в Советском районе Казани временно прекратят подачу воды. Об этом сообщается в официальном уведомлении казанского Водоканала.

Отключение продлится с 09:00 5 марта до 11:00 6 марта 2026 года.

Под ограничение попадают 12 многоквартирных домов и 46 административных зданий по следующим адресам:

Улица Аделя Кутуя: 86, корпуса 3, 4а, 5, 5а, 7, 8, 10, 11; 86 лит. В (124/1, 124Б корп.1); 86 лит. В5 (124В); 11, 118 корп.1; 120а, 120Б, 122 корпуса 1, 2, 3; 124 корп.4, 124 ст.1, 2; 124а, 124Б, 124Б корпуса 2, 3; 124в, 124г, 124д, 128Б, 130, 159, 159 корпуса 1, 3, 4; 159Б, 159в, 159/1, 159в корпуса 1, 2; 161, 161 корпуса 1, 3; 161а; 161а корп.1; 161Б, 161в, 161д, 161е, 161ж, 161з, 161и, 163, 163а, 163а/1, 163а/2, 163а/3, 163а/5, 163а корпуса 1, 5; 167, 167/1, 167/2, 167/3, 167 корп.1, 183, 185а.

Улица Гвардейская: 53, 53а, 53а корп.3, 55а, 59в.

Улица Даурская: 46а, 46Б.

Улица Отрадная: 52а, 52а корп.2, 52Б, 52Б корп.1.

Улица Рихарда Зорге: 11в, 13Б; 11а, 11а корп.1, 13а, 13а корп.1, 13Б корпуса 1, 2; 13г, 24в, 31, 31а, 31а корпуса 2, 4; 31Б, 31в, 31г.

Улица Родины: 24а, 24Б, 24в, 24г, 26а, 26Б, 26в, 26г, 26е; 1, 1в, 1/2, 1Б, 24, 24 корпуса 1, 2, 3, 4; 24д, 24е, 24и, 24к, 26д, 31а корп.1/94, 33, 33 корпуса 3, 4, 5, 6, 7; 33а, 33а/1, 33а корп.1, 33а корп.1/4, 33а корпуса 2, 3, 4, 5(13/24), 5/12, 6, 7, 8, 9, 10, 25/38.

Жителям и организациям, попадающим в зону отключения, рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды.