В Советском районе Казани на сутки отключат воду

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С 09:00 18 июля до 10:00 19 июля 2025 года в Советском районе Казани будет временно приостановлено водоснабжение. Об этом в Телеграм-канале сообщает Казанский Водоканал.

Отключение связано с подключением переложенного участка водопровода в жилом массиве Станционные Дербышки. Воды не будет по следующим адресам:

Вольская, 1-я, 21, 22, 23, 25, 26, 26/2, 27, 28, 28а, 31, 32, 32 корп.1; 35.

Сибирский тракт, 49, 49а, 49 корп.1, 2-й переезд корп.1; 2-й переезд Г26.

Вольская, 1-я, 1, 1а, 1а корп.1; 2, 2а, 2а корп.1; 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15а, 15б, 16, 17, 19, 20.

Вольская, 2-я, 2, 4.

Односторонка Ноксинская, 4, 4а корп.1,2,3,4,5; 29.

Поперечно-Ноксинская, 3, 3 корп.1,2,3,4,5,6,7,8; 3а лит А; 3а лит Б; 4 корп.1; 4а, 5, 5 корп.8; 9а, 9а корп.1; 11б, 46, 46 корп.1; 48, 50 корп.1; 51, ж/д станция.

Сибирский тракт, 47/1, 47/2, 47/3, 47 корп.2,3,4,5,7,8,10,11,13,14; 47 корп. г21; 47а, 47а/1; 47б, 47в, 47г, 47д, 47е, 47ж.

в поселке Станционные Дербышки - все улицы.

в садоводческом обществе Ноксинская территория - все улицы.

По данным Водоканала, под отключение попадают 105 частных домов.

Для обеспечения жителей водой будут направлены автоцистерны. Заявки на их размещение принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.