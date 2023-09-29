В Советском районе Казани на полтора дня отключат воду

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В начале октября часть жителей Советского района Казани на полтора дня останется без воды. Об отключении, связанном с работами на переложенном аварийном участке водопровода по ул.Аделя Кутуя, сообщается в телеграм-канале МУП «Водоканал».

Водоснабжение прекратится в 23.00 4 октября и продлится до 11 утра 6 октября, однако, уверяют в МУП, будет сделано все возможное, чтобы пустить воду раньше этого срока.

Отключение затронет жителей следующих домов:

— Гвардейская, 1/24, 2/22, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 14, 16, 16а, 16Б, 31/42, 34, 34Б, 35, 35а, 37 корп.11,12,13,14,15,17; 38, 40, 42, 44, 48 корп.1,2; 50, 52, 11а, 15, 16в, 17, 33, 34а, 37, 37корп.1; 37 корп.16; 37а, 37/1, 38а,Б; 38Б/1; 40а, 43 корп.2,3,4; 45, 45/1; 45/2; 45а/4; 45а/3, 45а/5; 45а корп.1; 45Б, 45и, 46а, 46а/1; 46а/2; 53/2; 53/3; 53/4; 53/5, 53/30;

— Шуртыгина, 2/36, 7, 8, 11, 11а, 19, 21, 22, 23/37, 24, 32/22, 34, 1а, 3, 4, 6, 14/25, 15, 15а, 15Б, 16, 17, 20/29, 24/1;

— Курская, 3, 4, 6, 8а, 10;

— А.Кутуя,9, 16, 33, 35, 37/23, 39, 42/31, 44, 44а, 46, 39а, 41, 41/1, 42а, 46а;

— Седова, 1, 3, 5, 7, 2 корп.4, 17, 22, 22 корп.1; 24, 24 корп.1; 24а, 27, 27 корп.1; 27а, 27Б, 27в;

— Н.Исанбета, 43, 49, 51, 53, 55, 57;4

— Ст. Разина, 37, 39, 48, 50, 52;

— Макаренко, 6;

— Спортивная, 3, 14, 16, 20, 22/32, 33;

— Волочаевская, 1, 4, 6, 8, 1 корп.1, 15 корп.3;

— Толбухина, 9, 11, 13;

— Гастелло, 1, 7, 7а, 18, 20, 1а, 17/11, 19, 23, 25, 27/13, 29/20;

— П.Лумумбы, 22/2, 24/1, 32, 34, 36/2, 44, 20, 20 корп.4, 30 корп.1;

— Кр. Позиции, 3а, 7а, 3Б;

— Аэропортовская, 25, 13, 15;

— Бондюжская, 3а, 3Б;

— Матросова, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16;

— Цимлянская, 6/3, 6а, 10, 12, 14/4, 15, 17, 19/6, 21/7, 23, 25/14;

— М.Расковой, 2, 4/14, 5, 6/19, 7/21, 8, 9, 9а, 11, 13/27;

— С.Юлаева, 3/6, 9, 11/17.

Жители указанных домов могут подать заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. В «Водоканале» объяснили, что цистерны будут прибывать согласно полученным обращениям.