Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Советском районе Казани на полтора дня отключат воду
В начале октября часть жителей Советского района Казани на полтора дня останется без воды. Об отключении, связанном с работами на переложенном аварийном участке водопровода по ул.Аделя Кутуя, сообщается в телеграм-канале МУП «Водоканал».
Водоснабжение прекратится в 23.00 4 октября и продлится до 11 утра 6 октября, однако, уверяют в МУП, будет сделано все возможное, чтобы пустить воду раньше этого срока.
Отключение затронет жителей следующих домов:
— Гвардейская, 1/24, 2/22, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 14, 16, 16а, 16Б, 31/42, 34, 34Б, 35, 35а, 37 корп.11,12,13,14,15,17; 38, 40, 42, 44, 48 корп.1,2; 50, 52, 11а, 15, 16в, 17, 33, 34а, 37, 37корп.1; 37 корп.16; 37а, 37/1, 38а,Б; 38Б/1; 40а, 43 корп.2,3,4; 45, 45/1; 45/2; 45а/4; 45а/3, 45а/5; 45а корп.1; 45Б, 45и, 46а, 46а/1; 46а/2; 53/2; 53/3; 53/4; 53/5, 53/30;
— Шуртыгина, 2/36, 7, 8, 11, 11а, 19, 21, 22, 23/37, 24, 32/22, 34, 1а, 3, 4, 6, 14/25, 15, 15а, 15Б, 16, 17, 20/29, 24/1;
— Курская, 3, 4, 6, 8а, 10;
— А.Кутуя,9, 16, 33, 35, 37/23, 39, 42/31, 44, 44а, 46, 39а, 41, 41/1, 42а, 46а;
— Седова, 1, 3, 5, 7, 2 корп.4, 17, 22, 22 корп.1; 24, 24 корп.1; 24а, 27, 27 корп.1; 27а, 27Б, 27в;
— Н.Исанбета, 43, 49, 51, 53, 55, 57;4
— Ст. Разина, 37, 39, 48, 50, 52;
— Макаренко, 6;
— Спортивная, 3, 14, 16, 20, 22/32, 33;
— Волочаевская, 1, 4, 6, 8, 1 корп.1, 15 корп.3;
— Толбухина, 9, 11, 13;
— Гастелло, 1, 7, 7а, 18, 20, 1а, 17/11, 19, 23, 25, 27/13, 29/20;
— П.Лумумбы, 22/2, 24/1, 32, 34, 36/2, 44, 20, 20 корп.4, 30 корп.1;
— Кр. Позиции, 3а, 7а, 3Б;
— Аэропортовская, 25, 13, 15;
— Бондюжская, 3а, 3Б;
— Матросова, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16;
— Цимлянская, 6/3, 6а, 10, 12, 14/4, 15, 17, 19/6, 21/7, 23, 25/14;
— М.Расковой, 2, 4/14, 5, 6/19, 7/21, 8, 9, 9а, 11, 13/27;
— С.Юлаева, 3/6, 9, 11/17.
Жители указанных домов могут подать заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. В «Водоканале» объяснили, что цистерны будут прибывать согласно полученным обращениям.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»