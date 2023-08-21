В Советском районе Казани легковушка сбила 15-летнего подростка на самокате

Накануне днем на перекрестке улиц Губкина-Космонавтов в Казани произошло ДТП с участием самокатчика. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Установлено, что 34-летний водитель автомобиля Hyundai наехал на 15-летнего ребенка на электросамокате. Отмечается, что подросток начал переезжать дорогу на прокатном электросамокате, не спешившись.

В результате происшествия подросток получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали.