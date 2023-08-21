news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Советском районе Казани легковушка сбила 15-летнего подростка на самокате
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Накануне днем на перекрестке улиц Губкина-Космонавтов в Казани произошло ДТП с участием самокатчика. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Установлено, что 34-летний водитель автомобиля Hyundai наехал на 15-летнего ребенка на электросамокате. Отмечается, что подросток начал переезжать дорогу на прокатном электросамокате, не спешившись.
В результате происшествия подросток получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2