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Руc Тат
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Происшествия 21 августа 2023 10:17

В Советском районе Казани легковушка сбила 15-летнего подростка на самокате

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Накануне днем на перекрестке улиц Губкина-Космонавтов в Казани произошло ДТП с участием самокатчика. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Установлено, что 34-летний водитель автомобиля Hyundai наехал на 15-летнего ребенка на электросамокате. Отмечается, что подросток начал переезжать дорогу на прокатном электросамокате, не спешившись.

В результате происшествия подросток получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали.

#дтп в казани
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