В Советском районе Казани два поселка и микрорайон временно останутся без воды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В середине мая в части Советского района столицы Татарстана более чем на сутки отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Подача воды прекратится в 9 часов 13 мая, а возобновиться она должна только в 11 часов 14 мая. Причиной временных неудобств станет подключение двух водопроводов для вновь построенного жилого комплекса к централизованным сетям водоснабжения.

В частности, отключение воды затронет следующие адреса:

– проспект Альберта Камалеева, дом №44;

– проспект Победы, дома №120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139 корп. 1, 2 и 3, 139а корп. 1 и 2, 140, 142, 144, 146, 152/26, 152/33, 158, 160, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 178а, 178Б, 182, 184, 186, 190, 192, 57, 57а корп. 1, 118, 122а, 122в, 122б, 124а, 128а, 136б, 138а, 139 корп. 3 и 4, 139д, 143, 143 корп. 1, 141, 141а, 141б, 141д, 141/1, 141 корп. 1 и 2, 144а, 144 лит. А, 146а, 152/1, 156/26, 162, 170, 172а, 172б, 172в, 180а, 182а, 182б, 184а, 190а, 194а.

В микрорайоне Азино-1 без воды останутся дома, расположенные по улицам Академика Глушко, Академика Сахарова, Галии Кайбицкой, Закиева, Магистральная, Рашида Вагапова, Хайдара Бигичева, Крутая, Новоселья, Тыныч, по проспекту Победы, а также дома №1, 3, 7, 11, 15, 17; 2, 2/1, 2 корп. 1 и 2, 2а, 5, 13 по улице Джаудата Файзи.

В поселке Большие Клыки водоснабжение окажется отключено в домах по улицам Амарантовая, Балкыш, Геологов, Заречная, Зеленая Поляна, Костина, Крутая, Магистральная, Мамадышская, Молодежная, Новоселья, Октябрьская, Полевая, Рыбная, Сабинская, Садовая, Строителей, Трудовая, Тыныч, Тюлячинская, Шавалиева, Экологическая, и Южная.

В свою очередь в поселке Вознесенское воды не будет в домах по улицам Амет-Хана Султана, Аргамак, Бастионная, Батырлык, Бахтизина, Воздвиженская, Вознесенская 1-я, Дивизионная, Добротная, Дуслар, Дэртле, Жаворонковая, Зарничная, Ивана Кабушкина, Иман, Иркен, Камская, Кардашлек, Карлыгач, Миляшле, Назлы, Нардуган, 65 лет Победы, Связная, Снайперская, Туманная, Чебаксинская, Черемуховая, Шмелиная и Якташлар, в переулках Армут, Баланлык, Боковой, Гаилэ, Дивный, Загадочный, Иман, Кардашлек, Лавровый, Наратлык, Ташлык, Труженников, Тоташ, Экият и Ялан, а также в домах №1а, 34/2, 38/1, 42/2, 46, 52, 54 по улице Вознесенская и №4, 5/1, 8/1, 10, 12, 14/1, 14а, 18/2, 19, 21, 23, 24/40, 25, 25а, 25б, 26, 28, 30 в переулке Старательный.

Кроме того, по некоторым адресам может наблюдаться понижение давления воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж) или кратковременные перебои водоснабжения. С полным списком адресов, попадающих под понижение давления, можно ознакомиться на официальном сайте МУП «Водоканал».

Автоцистерны с водой будут размещены в детсадах, школах и больницах, а также согласно заявкам от жителей, которые принимаются по телефону: 231-62-60.