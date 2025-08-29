В Совете законодателей ПФО Татарстан назвали регионом – лидером по работе с ОЭЗ

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Оренбурге состоялось заседание Совета законодателей Приволжского федерального округа, посвященное развитию особых экономических зон и совершенствованию инвестиционного законодательства в регионах Приволжья. Участие в нем принял Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Накануне заседания главы законодательных собраний ПФО посетили предприятия резидентов особой экономической зоны «Оренбуржье», в том числе ознакомились с работой завода автоматизации и роботизации и молочного комбината «Красногорский».

«Федеральный закон об особых экономических зонах был принят 20 лет назад, и в Татарстане была создана первая экономическая зона «Алабуга», сейчас у нас в округе 12 ОЭЗ, всего их в стране 59. Так что, получается, каждая пятая находится в ПФО. За счет льготных условий и готовой инфраструктуры резиденты получают комфортную среду для ведения бизнеса, а регионы – устойчивые точки экономического роста. Так, в ПФО было привлечено 400 резидентов, создано 25 тыс. новых рабочих мест и инвестировано 400 млрд рублей; отмечается рост промышленного потенциала округа», – заметил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Полпред назвал особые экономические зоны одним из ключевых инструментов социально-экономического развития регионов, так как они позволяют привлекать значительные инвестиции, формировать новые производства и расширять налоговый потенциал территорий. Существует и социальный эффект: создаются новые рабочие места, повышается конкурентоспособность регионального рынка труда, развивается современная инфраструктура – от транспортной до социальной.

«Все это, безусловно, повышает качество жизни людей, благодаря ОЭЗ растет и инвестиционная привлекательность округа в целом», – подытожил Комаров.

Татарстан сегодня неоднократно упоминался среди передовых регионов по вопросам формирования инвестиционного климата и итогам работы особых экономических зон. ОЭЗ «Алабуга» за двадцать лет своей работы дважды признавалась самой эффективной экономической зоной в России. Сейчас «Алабуга» включает 43 импортозамещающих производства, лидирующих в своих отраслях, всего же в настоящее время здесь работает 71 резидент. Создано свыше 25 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 179 млрд рублей. При этом выручка резидентов по итогам 2024 года составила 238 млрд рублей.

«Татарстан первый начал эту большую работу, и во многом при создании особых экономических зон в других регионах округа мы учились у него», – констатировал глава Совета законодателей Поволжья, Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В Татарстане также реализованы успешные практики, способствующие созданию благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности, включая законодательные.

Помимо ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга», в Татарстане работают ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис» и пять территорий опережающего развития в моногородах Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск и Менделеевск. Внедрен региональный инвестиционный стандарт, который позволяет инвестору сэкономить время и ресурсы, минимизируя процесс подготовки и реализации инвестиционного проекта, а также сокращает административные барьеры. Инвесторам предлагается широкий спектр налоговых льгот и иных преференций. Разрабатываются бизнес-кейсы. Татарстан стал первым регионом России, который подготовил инвестиционный профиль для муниципалитетов в видеоформате.

«Темы обсуждаемых сегодня вопросов были весьма востребованы и актуальны. Татарстан не раз звучал как регион-лидер, коллеги-законодатели ссылались на наш опыт в плане работы свободных экономических зон и законодательного сопровождения этого процесса <...>», – заметил Фарид Мухаметшин впоследствии в ходе общения с журналистами.

«Наша задача – еще раз, вернувшись в Казань, посмотреть на эти формы работы в отраслях экономики, в муниципалитетах, городах и районах нашей республики, подумать, как еще можно поддержать наших резидентов. Такая поддержка производства и науки, введение различного рода преференций в конечном итоге работают на дальнейшее стабильное долгосрочное социально-экономическое развитие республики в целом», – добавил он.