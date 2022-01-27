В Совете муниципальных образований Татарстана обсудили поправки к законопроекту о МСУ

Широкое обсуждение проекта нового закона об организации местного самоуправления прошло сегодня на заседании президиума Совета муниципальных образований РТ, сообщает пресс-служба ассоациации.

Мероприятие прошло совместно с комитетом Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению. Участниками стали председатель ассоциации Экзам Губайдуллин, зампред Госсовета РТ Марат Ахметов, первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин и др. Главы муниципальных районов приняли участие в режиме видеоконференцсвязи.

25 января 2022 года законопроект о местном самоуправлении был поддержан в первом чтении. Он предполагает переход от двухуровневой системы местного самоуправления к одноуровневой — до 2028 года все сельские и городские поселения будут объединены с районами в муниципальные или городские округа. Перед первым чтением в комитет поступило 38 отзывов из российских регионов, их планируется учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Марат Ахметов на встрече отметил, что были проведены многочисленные встречи, консультации и сформированы 33 предложения по внесению поправок. Их озвучил председатель Комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Срок внесения поправок в Госдуму РФ — 23 февраля, 10 февраля поправки вновь детально будут рассмотрены на заседания Госсовета Татарстана.